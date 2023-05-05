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Erdek’te AK Parti aracına saldırı

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#AK Parti#Seçim Aracı#Saldırı
Erdek’te AK Parti aracına saldırı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 07:00

Balıkesir Erdek’te, propaganda çalışmaları yapan AK Parti İlçe Başkanlığı Kadın Kolları üyeleri bir grubun saldırısına uğradı.

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AK Parti Kadın Kolları üyelerini taşıyan seçim aracı, Cumhuriyet Meydanı’na girdi. Burada bekleyen bir grup da tepki gösterdi. Seçim aracından çalan müzikten rahatsız olduğunu öne süren gruptakiler, sürücü Atilla K.’den müziği durdurmasını istedi. Sürücünün olumsuz cevap vermesi üzerine gruptakiler, araca tekme ve yumrukla saldırdı.

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken saldırgan grup olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliğini belirleyen polis 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayın ardından Erdek’e gelen AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran “Bütün teşkilatlarımızı tekrar tekrar uyarıyoruz, sakın provokasyonlara alet olmayın. Balıkesir CHP İl Başkanı’nı özür dilemeye, teşkilatına sahip çıkmaya davet ediyorum” diye konuştu.

BÜRO GÖREVLİSİ YARALANDI

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in Adana’daki seçim bürosunda görevli Cumali Günal, 2 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Şüphelilerden Sezer A. yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

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#AK Parti#Seçim Aracı#Saldırı

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