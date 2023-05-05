Erdek’te AK Parti aracına saldırı

Haberin Devamı

AK Parti Kadın Kolları üyelerini taşıyan seçim aracı, Cumhuriyet Meydanı’na girdi. Burada bekleyen bir grup da tepki gösterdi. Seçim aracından çalan müzikten rahatsız olduğunu öne süren gruptakiler, sürücü Atilla K.’den müziği durdurmasını istedi. Sürücünün olumsuz cevap vermesi üzerine gruptakiler, araca tekme ve yumrukla saldırdı.



Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken saldırgan grup olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliğini belirleyen polis 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayın ardından Erdek’e gelen AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran “Bütün teşkilatlarımızı tekrar tekrar uyarıyoruz, sakın provokasyonlara alet olmayın. Balıkesir CHP İl Başkanı’nı özür dilemeye, teşkilatına sahip çıkmaya davet ediyorum” diye konuştu.



BÜRO GÖREVLİSİ YARALANDI



Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in Adana’daki seçim bürosunda görevli Cumali Günal, 2 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Şüphelilerden Sezer A. yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.