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Basri Tuncay Ertan/ERDEK, (Balıkesir), (DHA)-
Haber Giriş: 03.07.2021 - 17:49 | Son Güncelleme:

Erdek Tapu Müdürlüğü’nde 'rüşvet' operasyonu: 9 gözaltı

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Erdek Tapu Müdürlüğü’nde 'rüşvet' operasyonu: 9 gözaltı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında rüşvet alma ve verme eylemlerine karıştıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, savcılık koordinesinde, Erdek ilçesinde tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında rüşvet alma ve verme eylemlerine karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Erdek Tapu Müdürlüğü’nde görevli 1 müdür yardımcısı ve 1 memurun yanı sıra 1 muhtar e 6 emlakçı, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli dokümanlar, ajanda ve tapu senetleri ele geçirildi.

Şüphelilerin sorguları sürerken, soruşturma kapsamında adresinde bulunamayan 1 kişinin ise arandığı bildirildi.

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