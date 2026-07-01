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Erdek-Bandırma yolunda otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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#Balıkesir#Adil Oral#Kaza
Erdek-Bandırma yolunda otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 17:43

Balıkesir'in Erdek ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi personeli Adil Oral hayatını kaybederken, diğer 2 kişinin tedavisi sürüyor.

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Kaza, saat 12.30 sıralarında Erdek-Bandırma kara yolu Düzler mevkii yakınlarında meydana geldi. Adil Oral (43) yönetimindeki 10 ARG 441 plakalı otomobil ile B.E.’nin kullandığı 10 ALZ 541 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Erdek-Bandırma yolunda otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İTFAİYE ÇIKARDI

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İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan Adil Oral, B.E. ve S.B., itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Erdek-Bandırma yolunda otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

HAYATA VEDA ETTİ

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Ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan yaralılardan Adil Oral, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oral'ın Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi personeli olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Balıkesir#Adil Oral#Kaza

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