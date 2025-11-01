Erdal İnönü’ye ‘CHP’ rozetli anma

Haberin Devamı

Eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Erdal İnönü için vefatının 18’inci yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’nda anma töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İl Başkanı Özgür Çelik, İnönü’nün eşi Sevinç İnönü, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve partililer katıldı. İnönü’nün mezarı başında dua eden Özel, mezara çiçek bırakıp su döktü.

Anma töreninde konuşan Özel, “Hepimiz ondan çok şey öğrendik; insanlar siyasetle mizahın aynı anda aynı ciddiyetle, aynı cümleler içinde yer alabileceğini öğrendi. Ondan, çok derin bir zekânın ürünü olan tespitlerin çok yalın şekilde siyasete dahil edilebileceğini, bize göre erken ama ona göre siyasette vakti gelmiş bir ayrılığı geciktirmemenin de demokratlık olduğunu öğrendi” dedi.

PARTİYE ÜYE OLMAK İSTEDİ

İnönü ailesiyle bir araya geldiklerini belirten Özel, “Partimize emeği çok, İnönü ailesiyle her vesileyle bir araya geliyoruz. Özellikle Ankara’daki törenlerde. Sevinç Hanım’la burada olmak bizim için onur. Ayrıca geçen yılla bu yıl arasında fark var, Sevinç Hanım’ın yakasında CHP’mizin rozeti var. Sevinç Hanım partiye üye olmaya karar verdiğini beni duygulandıran sözlerle aktarmıştı. Burada yan yana olmanın ve Genel Başkanımızı anıyor olmanın mutluluğu içindeyim” diye konuştu.

RESMEN CANLANDI PARTİ

Özel’e sözleri için teşekkür eden Sevinç İnönü ise “Sizin izinizden gidiyoruz zaten, bütün umudumuz sizde. İnanılmaz bir motivasyon verdiniz CHP’ye. Resmen canlandı parti. Güzel İstanbul’umuz biraz perişan vaziyette ama umudumuzu kesmiyoruz, motivasyon genel başkanımızdan geliyor. İyi bir gelecek dilerim ülkemiz için” dedi.

İTİRAFÇI YAPIP SALDIKLARINI TEKRAR ALIYORLAR

İSTANBUL’da dün Sarıyer Belediyesi’ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cuma namazını İstanbul Sarıyer’deki Çamlıtepe Merkez Camisi’nde kıldı.

Namaz çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Sarıyer Belediyemize gecikmeli bir hayırlı olsun ziyareti yaptık. Bugün iki şeye dua ettik. Bir tanesi elbette tüm İslam âlemiyle birlikte Gazze için dua ettik. Bir diğer duamız da başta arkadaşlarımız olmak üzere adaleti, özgürlüklerini bekleyen herkesin bir an önce ailelerine kavuşması yönündedir” dedi.

YENİ GÖZALTILAR

Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan’ın gözaltına alınması ve işinsanı Adem Soytekin’in yeniden tutuklanmasıyla, avukat Mehmet Pehlivan’ın durumuna ilişkin şunları söyledi: “Ekrem Başkan’ın ailesine, özel kalemine, koruma müdürüne kadar bir saldırı altındayken, danışmanlarının da benzer muameleye tabi tutulması şaşırtıcı değil.

ÖNCE İTİRAFÇI YAPTILAR

Adem Soytekin meselesi şöyle bir meseledir. İçeriye atılan insanlara ‘Sen İmamoğlu’na suç at, kendin çık.’ Böyle bir güya adı itirafçılık olan bir iftiracılık mekanizması işletildi. Nelere imza atıyorlar? ‘Duydum, -mış galiba, böyle olduğunu tahmin ediyorum’la. Düşünsenize 700 yılla yargılanan bir suç örgütü lideri dışarıda geziyor, iftira attıkları içeride. Ortada ‘Rüşvet verdim’ diyen yok, rüşvet dediğin şey paradır, ortada para yok. Alan yok, duyan var. Şimdi bu adamları önce itirafçı yaptılar, ellerinde dünya kadar iftiraname. Bunları birleştirip bir iddianame yazamıyorlar. Sıkışınca bu sefer bu tutarsız ya, itirafçı yapıp söz verdiklerini, saldıklarını ‘Yalan atmışsın’ deyip tekrar içeri atıyorlar. O yalanı ona sen attırdın, sen zorladın. O yüzden Adem Soytekin tekrar alınmış, alınır. Daha niceleri geri alınır.

DİYANET’E GİDECEĞİM

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapmış olduğu Cumhuriyet Bayramı paylaşımı kıymetlidir. Yeni Diyanet İşleri Başkanı, yeni dönemin başlangıcıysa, bu özenli ve doğru dil kullanılıyorsa bu bizim açımızdan kıymetlidir. Bunun üzerine önümüzdeki günlerde Sayın Diyanet İşleri Başkanı’na bir hayırlı olsun ziyaretinde de bulunacağım.”

ÇATLAKLARIYLA DA BEN UĞRAŞMAYAYIM

- CHP Genel Başkanı Özel 29 Ekim resepsiyonuna MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin katılmamasına ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı: “Tabii Anıtkabir ziyaretine katılmama ve ardından Külliye’ye gitmeme meselesi üzerinden siyasi yorumları herkes yapar. Bu benim işim değil. Ben Milliyetçi Hareket Partisi heyetine yöneldim. Sayın Celal Adan da oradaydı, Meclis Başkanvekilimiz. Sayın Bahçeli’yi sordum. Katılamayacaklarını söylediler. Sağlık durumuyla ilgili endişe edilecek bir şey olmadığını öğrendiğime memnunum. Onun dışında eğer o bir mesajsa, öbürü bir mesajsa, bu kadar derdimiz ve tasamız varken Cumhur İttifakı’nın çatlaklarıyla da ben uğraşmayayım. O sorunlarını da kendileri çözsünler.

PROTESTO MU OLUYOR

Ama şunu söyleyeyim: Bir yandan da böyle bolca yorum yapıyor AK Parti’ye yakın isimler. ‘Bu çatlak büyümeden giderilmeli, mesaj alınmalı’ filan. Hani arkadaşlar Meclis’in açılışı? Cumhurbaşkanı geliyor, bir konuşma yapıyor, gidiyor. Ona tahsisli bir alan. Söz hakkımız yok. Geçen sene dinlemişiz. Bir senedir saldırı altındayız, savaş ilan edilmiş. Biz oraya gitmeyince ‘Ya Meclis’te protesto mu olur?’ Meclis’te olmayan protesto Anıtkabir’de mi oluyor arkadaşlar? Bunu oturup kendileri değerlendirsinler, bizi uğraştırmasınlar.”

KENDİLERİNCE SÜREÇ YÜRÜTÜYORLAR

- CHP Lideri Özgür Özel, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı’nca (TÜSES), Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Erdal İnönü’yü anma toplantısına katıldı.

Özel burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Biz de benden önceki Genel Başkanımız da hep ısrarla Kürt sorununun çözümünün yerinin Meclis olduğunu ve Meclis’te kurulacak komisyon olduğunu söyledik. Şimdi işlerine gelmiş, kendilerince bir süreç yürütüyorlar. Biz onların çizdiği çerçeveye mahkûm değiliz. Bizim çerçevemiz, Erdal İnönü’nün her bir Kürt’ün oyunu ve temsilini Türklerin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olan her etnisiteden insanın oyu ve kimliği gibi değerli gören yaklaşımı hepimize bir vasiyettir.”