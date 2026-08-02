Erdal Beşikçioğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: İletişimim ve para transferim yok

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Erdal Beşikçioğlu, belediye yemekhane ücreti tahsilatlarının, sorumlu personel Serkan K. tarafından belediye hesaplarına yatırılmadığının tespit edilmesi ve söz konusu fiil nedeniyle belediye bütçesinde kamu zararı oluştuğunun tespitiyle ilgili, "Serkan K. isimli şahıs belediyede benden önceki dönemde mutemet olarak görev yapmıştır. Etimkent şirketinde mutemet olarak hiçbir zaman çalıştırılmamıştır. Başkanlık makamının 1 Ağustos 2025 tarih ve görevlendirme emirlerim doğrultusunda müfettiş tarafından yapılan inceleme neticesinde bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapan Serkan K.'nin belediyemiz yemekhanesinde memurlardan yemek ücretlerini tahsil ettiğini ve ücretleri zimmetine geçirdiğini tespit edildiği ve Serkan K.'nin görev başında kalmasında sakınca olduğu ve açığa alınması gerektiği bildirilmiş olup, bu nedenle Serkan K.'nin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun maddesi gereğince 13 Ağustos 2025 tarihinden itibaren görevinden uzaklaştırılmasına olur vermiş bulunmaktayım. Yine avukatım aracılığı ile soruşturma dosyasına eklenmek üzere Ek-2 olarak adlandırdığım belgeden anlaşılacağı üzere Serkan K. hakkında 'Zimmet', 'Güveni kötüye kullanma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işlediği iddiasıyla 11 Eylül 2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Etimkent vekili tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

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Beşikçioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu K. tarafından 2 işlemde hesabına gönderilen 975 bin liraya ilişkin soruya da "Bahse konu para transferi tarihi ben yurt dışında idim. Otele giriş yapmak için kredi kartını ibraz ettiğimde kredi kartında limit sorunu olduğu ve nakit ödemeyi kabul etmedikleri için Mutlu K.'den borç olarak para istedim. Göndermiş olduğu tutarı karta yatırdım limit açtırdım. Türkiye'ye dönüşte parayı geri ödedim" diye yanıt verdi.

'PARA TRANSFERLERİ TİCARİ FAALİYET KAYNAKLIDIR'

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Beşikçioğlu, Gültekin B. tarafından farklı tarihlerde hesabına gönderilen paralara ilişkin de "Gültekin B. isimli şahıs benim mali müşavirimdir. Yaklaşık 10-12 yıldır benim ve ailemin muhasebe işlerini takip eder. Bahse konu para transferleri bütün para işlerimi Gültekin takip ettiği içindir. Para transferlerinin konusu genel olarak benim ve ailemin ticari (medya) faaliyetlerinden kaynaklıdır" dedi.

"ŞİRKET SAHİPLERİYLE HTS İLETİŞİMİM VE PARA TRANSFERİM YOKTUR"

Beşikçioğlu ayrıca, "Samimi olarak beyanlarda bulundum. Tarafıma okunan Sayıştay raporlarında suç duyurusu kısmında ve bilirkişi raporlarında tarafıma herhangi bir isnat ya da suç beyan edilmemiştir. Özellikle Serkan K.'nin bahsettiği olaylar hakkında Sayıştay görevlileri ve savcılık makamı incelemeler yapmış, şahsımın cezai ya da hukuki sorumluluğunu doğuracak bir tespitte bulunmadıkları gibi şahsıma bir suçlama da yöneltmemişlerdir. Yine tarafıma okumuş olduğunuz ses kayıtları, içerikleri incelendiğinde şahsıma ait bir konuşma bulunmadığı gibi konuşma içeriklerinde de iddia olunduğu gibi bir suç unsuru bulunmamaktadır. Eğitim ve uzmanlık alanım dışındaki konularda gerekli araştırma ve incelemeleri yapması için belediyenin iç denetim ve teftiş müdürlüklerini harekete geçirerek yapılan işlerin usulüne uygun şekilde yapılıp yapılmadığını denetledim. Bir usulsüzlüğün tespiti halinde gereğini ifası için savcılıklara başvuru yaptım. Şüphelilerden sadece Mutlu K. ile belediye görevi dışında geçmişe dönük bir tanışıklığım ve dostluk ilişkim bulunmaktadır. Diğer belediye görevlisi şüphelileri belediye başkanı olduktan sonra tanıdım. Belediye görevi kapsamındaki hiyerarşi dışında başkaca bir ilişki bulunmamaktadır. Şüpheli olarak görünen şirket sahipleri ve yetkilileri ile HTS iletişimim ve para transferim yoktur. Üzerime kayıtlı mal varlığının belediye başkanı olmadan önceki dönemlerdeki ticari faaliyetlerim ve miras yoluyla edindiğim mal varlığıdır. Suçlamalar soyut, suç atfı mahiyetinde olup maddi delillerle desteklenmemiştir" dedi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Temmuz'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı. Operasyon kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 şüpheli gözaltına hakkında kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesince yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

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Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizi kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi 55 şüpheli gözaltına alınmıştı.