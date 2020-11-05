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KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 13:15 | Son Güncelleme:

Erciyes'te maskeli kardan adam

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Erciyes'te maskeli kardan adam
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TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezinde maskeli kardan adam yapıldı.

Kayseri'deki Erciyes Dağı'nda dün etkili olan kar yağışı ile birlikte 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi de beyaza büründü. Kayak merkezinde pistler ve çevresindeki alanlar tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Sezonu açmak için çalışma yapan işletmeciler ise yerde biriken karı toplayıp, kardan adam yaptı. Kardan adamın ağzına, pandemi nedeniyle maske takıldı. Kardan adamı yapan restoran işletmecisi Ahmet Köksoy, "Erciyes Dağı’mıza dün itibarıyla kar yağmaya başladı. Bu da bizleri çok mutlu etti. Biz de kar yağışı sonrası sezonun ilk kardan adamını yapalım istedik. İnşallah bu yıl iyi bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.

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