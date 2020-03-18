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KAYSERİ (AA)
Haber Giriş: 18.03.2020 - 14:01,Son Güncelleme:/

Erciyes'te kar kalınlığı 105 santimetre ölçüldü

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Erciyes'te kar kalınlığı 105 santimetre ölçüldü
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Kayseri'de etkili olan kar yağışıyla Erciyes'te kar kalınlığı 105 santimetreye ulaştı.

Dün başlayan kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü kentte yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Erciyes Kayak Merkezinde kar kalınlığı 105 santimetreye ulaştı. Öte yandan Polonya'dan charter seferleri ile geçen hafta gelen turistler, pistlerde kaymanın heyecanını yaşadı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.

Şehir merkezi ve ilçeler de beyaz örtüsüyle güzel görüntü oluşturdu.

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