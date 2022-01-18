Erciyes'te hayatını kaybeden BM çalışanı, pistin 700 metre dışına çıkmış

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Covid-19da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yinelediCovid-19'da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yineledi#Koronavirüs
Omicronu bilmişti... Yeni tehdidi açıkladıOmicron'u bilmişti... Yeni tehdidi açıkladı#Koronavirüs
Galatasarayda yeni dönem kapıda Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...Galatasaray'da yeni dönem kapıda! Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...#Galatasaray
Bilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli olduBilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu#Koronavirüs
Erdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiyeye gelebilirErdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'ye gelebilir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Olimpiyat Stadında ilk gol penaltıdan geldiCanlı | Olimpiyat Stadı'nda ilk gol penaltıdan geldi!#Vavacars Fatih Karagümrük-Beşiktaş Maçı
Bitcoini resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğanla görüşecekBitcoin'i resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğan'la görüşecek#El Salvador
Dikkat Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeliDikkat! Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeli#Kar Yağışı
Seçim barajı, HDPli Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacakSeçim barajı, HDP'li Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ahmet Çalık gözyaşlarıyla anıldı Konyada duygusal anlar...Ahmet Çalık gözyaşlarıyla anıldı! Konya'da duygusal anlar...#Ahmet Çalık
Onlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandıOnlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandı#Bolu
Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar Büyüme vurgusu...Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar! Büyüme vurgusu...#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
Ayrılık iddialarına çarpıcı yorum Muslera olsam son kuruşu almadan gitmemAyrılık iddialarına çarpıcı yorum! "Muslera olsam son kuruşu almadan gitmem!"#Anders Behring Breivik
Hamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı Bakan Kocadan açıklamaHamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı! Bakan Koca'dan açıklama#Başakşehir
Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyorÜnlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor #Katy Perry
HABERLERGündem Haberleri

Erciyes'te hayatını kaybeden BM çalışanı, pistin 700 metre dışına çıkmış

#Kayseri#Erciyes#Kar
Erciyeste hayatını kaybeden BM çalışanı, pistin 700 metre dışına çıkmış

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, düşen kar kütlesinin altında kalıp, hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler (BM) Koordinasyon Üyesi, Kanadalı turist Michael John Kreeft'in (45), pistin 700 metre dışına çıktığı belirlendi. Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Numan Değirmenci, "Kayakçılar, mevcut pistin 700 metre ilerisine giderek dere içine çıkmışlar. O dere, kimsenin kaymadığı ve bilmediği bir yer. Biz bile oralara gitmiyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Olay, 16 Ocak günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Birleşmiş Milletler Koordinasyon Üyesi, Kanadalı turist Michael John Kreeft, arkadaşları Harres Yakubi ve Lukas Biedermann ile birlikte kayak yapmak için görev yaptıkları Gaziantep'ten Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'ne geldi. 3 turist, kayak yapmak için Çobanini kamp alanının dışına çıktı. Kayak sırasında bölgedeki vadiden Michael John Kreeft'in üzerine kar kütlesi düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve Erciyes A.Ş. pist görevlileri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kar kütlesi altında kalan Kanadalı turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, Kanadalı turistin cenazesini bulunduğu bölgeden kızakla indirerek, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Otopsisi tamamlanan Kanadalı turistin cenazesinin bugün ülkesine gönderileceği belirtildi.

Haberin Devamı

'ONAYLANMIŞ PİSTLERDE KAYMAK GEREKİYOR'

Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Numan Değirmenci, "Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın güvenli kayak merkezlerinden biridir. Ancak bunu kurallara uygun bir şekilde yaparsak, güvenli olur. Çünkü onaylanmış ve belirtilmiş pistlerde kaymak gerekiyor. Pistlerin dışına çıktığınız zaman, diğer bölgeler tehlike arz etmektedir. O yüzden sürekli olarak görevlilerin ve merkezlerdeki uyarı levhalarına uyarak, kayak yapılması gerekiyor. Bu pistlerin dışına çıkıldığında ve özellikle yeni yağmış karların tehlikesi çok fazladır. Bu insanların hayatlarına mal olabilir. Bu tehlikeyi yaşamamak için pistlerin dışına çıkmamak gerekiyor" diye konuştu.

'ORAYA NASIL GİTTİLER, HAYRET EDİYORUZ'

Kanadalı turistin hayatını kaybetmesinden dolayı üzgün olduklarını belirten Değirmenci "Keşke böyle bir olay olmasaydı. Bu olay, bir cana mal oldu. Kayakçılar, mevcut pistin 700 metre ilerisine giderek, dere içine çıkmışlar. O dere kimsenin kaymadığı ve bilmediği bir yer. Biz bile oralara gitmiyoruz. Oraya nasıl gittiler, hayret ediyoruz. Çünkü izlediğimiz videolarda ve takip ettiğimiz ayak izlerine göre, derenin içine gitmeleri mucize. Bunu mantığımız almıyor.

Erciyeste hayatını kaybeden BM çalışanı, pistin 700 metre dışına çıkmış

O gün eksi 18 derece bir soğukluk vardı. O soğukta böyle bir yere gitmelerini anlamıyoruz. Olayın olduğu yer, kapalı bir pist. Kapalı piste gittiğiniz zaman böyle bir tehlike ile karşı karşıya kalırsınız. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Çok üzüntülüyüz. Kayak, risk taşıyan bir spordur. Eğer kafanıza göre kayarsanız, her türlü tehlikeye maruz kalırsınız" ifadelerini kullandı.
Erciyeste hayatını kaybeden BM çalışanı, pistin 700 metre dışına çıkmış

Haberin Devamı

'ERCİYES'TE ÇIĞ DÜŞME TEHLİKESİ YOK'

Kayakçılara çağrı yapan Değirmenci, "Benim burada kayakçılara çağrım, belirtilmiş olan pistlerin dışına kesinlikle çıkmayınız. Belirtilen pistlerin dışına çıktığınızda her türlü sakatlanma olayı ile karşılaşabilirsiniz. Çünkü görevliler, bu kişileri bilmez. O pistlere çıktığınız zaman, görevlilerin haberi olmaz. Her türlü sakatlığa maruz kalırsınız. Kesinlikle yapmayın ama güvenilir ve ezilmiş pistlerde kaydığınızda hiçbir tehlikesi yoktur. Kayak, güzel bir spordur" dedi.

Olaydan 2-3 gün önce bölgede tipi olduğunu vurgulayan Değirmenci, şöyle konuştu:

"Tipi karları biriktirmiş, balkon yapmış. Erciyes'te çığ düşme tehlikesi yok. Sadece derenin üstlerinde balkonlar oluşur. Bu balkonların üzerinde kayarsanız, bu balkonların düşmesi sonucu böyle bir kaza meydana gelir. Bizim öngörümüz; bu şekilde oldu. Erciyes Dağı'nda şimdiye kadar böyle bir olay yaşanmadı. Tipi sonrası rüzgarların biriktirdiği kardan dolayı böyle bir hadise meydana gelmiş."

Haberin Devamı

'BURADA 3 DİLDE ANONSLAR YAPILIYOR'

Bazı kayakseverlerin adrenalin yaşamak için pist dışına çıktığını söyleyen Değirmenci, "Erciyes'te bu tür tehlikeli kayak yapanlar, çok nadir oluyor. Bunu binde 2 veya 3 olarak diyebilirim. Onlar da 'adrenalin olsun' diyerek böyle pistlere çıkıyor. Burada 3 dilde anonslar yapılıyor. Ezilmiş ve güvenli pistlerde kayak yapılması gerektiği söyleniyor. Bu anonslara rağmen bazı insanlar çıkıp, 'adrenalin olsun' diyerek kayak yapıyor. Fakat bu yanlış bir hareket. Çünkü bu yapıldığı zaman, sporun dışına çıkılıyor. Böylesi durumlarda bizler de üzülüyoruz" dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Erciyes#Kar

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19