Erciyes’in isyankar çocukları

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Yazın tozun içinde, kışın karda, baharda suda benzersiz bir görsel şölene tanıklık etmek istiyorsanız Kayseri’ye 15 dakika mesafedeki bu köye gitmeniz gerekiyor.

Erciyes Dağı’nın eteklerinde yaz kış özgürce koşan yılkı atları hem fotoğraf severlere hem de turistlere tarifsiz bir görsellik sunuyor.

Atların karşısına geçip objektifi doğrultuğunuz anda, başlarında sürüyü yöneten kovboy kıyafetleri giymiş çobanların yönlendirmesiyle üzerinize doğru koşturmaya başlıyorlar. Aynı anda yüzlerce atın üzerinize dört nala koşması adeta deprem etkisi yaratırken kendinizi bir kovboy filmindeymiş gibi hissediyorsunuz. Son yıllarda yabancı turistlerin de önemli uğrak noktalarından biri olan Hürmetçi köyü ve yılkı atları yeni evlenen çiftlerin de anı fotoğrafı çektirdiği yerlerin başında geliyor.