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Gündem
AA
Haber Giriş: 23.05.2021 - 12:41 | Son Güncelleme:

Erciyes Üniversitesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde yangın: 15 kişi dumandan etkilendi

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Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, M. Kemal Dedeman Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde, tadilat sırasında, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede önlem alan ekipler, binayı tahliye etti. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen hastane personeli ve hastalardan 15 kişiye, diğer servislerde müdahale edildi.

Erciyes Üniversitesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesinde yangın: 15 kişi dumandan etkilendi



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