Erciyes Dağı'nda 2 kişi mahsur kaldı, 7 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı

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Kayseri’de E.K.T. ve A.K., sabah saatlerinde Erciyes Dağı’na zirve tırmanışı yaptı. Geri dönüş yolunda dağcılardan A.K.’nın ayağı burkuldu. Bunun üzerine arkadaşı E.K.T, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, UMKE ve Hacılar Dağcılık Kulübü’nden 2 dağcı sevk edildi.

7 SAATLİK BİR ÇALIŞMA SONUCUNDA KURTARILDI

Yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu, E.K.T. ve yaralı A.K., bulundukları yerden kurtarıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen yaralı dağcı A.K., ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Kurtarma çalışması sırasında jandarma personelinin, ayağı burkulan dağcıyı sedyeye kadar sırtında taşıdığı görüldü.