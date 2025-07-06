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Erciyes Dağı'nda 2 kişi mahsur kaldı, 7 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı

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#Erciyes#Dağcılık#Kurtarma Operasyonu
Erciyes Dağında 2 kişi mahsur kaldı, 7 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 19:53

Erciyes Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştiren ve dönüşe geçtikleri sırada ayağı burkulan A.K. ile arkadaşı E.K.T., mahsur kaldı. İki dağcı bölgeye giden ekipler tarafından 7 saat sonra kurtarıldı.

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Kayseri’de E.K.T. ve A.K., sabah saatlerinde Erciyes Dağı’na zirve tırmanışı yaptı. Geri dönüş yolunda dağcılardan A.K.’nın ayağı burkuldu. Bunun üzerine arkadaşı E.K.T, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, UMKE ve Hacılar Dağcılık Kulübü’nden 2 dağcı sevk edildi.

Erciyes Dağında 2 kişi mahsur kaldı, 7 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı

7 SAATLİK BİR ÇALIŞMA SONUCUNDA KURTARILDI

Yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu, E.K.T. ve yaralı A.K., bulundukları yerden kurtarıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen yaralı dağcı A.K., ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Erciyes Dağında 2 kişi mahsur kaldı, 7 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı

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Kurtarma çalışması sırasında jandarma personelinin, ayağı burkulan dağcıyı sedyeye kadar sırtında taşıdığı görüldü.

 

 

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#Erciyes#Dağcılık#Kurtarma Operasyonu

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