Erciyes, beyaza büründü

Erciyes Dağı'nın üst kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı, sabah saatlerinde 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde de etkili oldu. Kayak merkezi, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kayak pistlerinin bulunduğu alanlar ve çevresi, kar örtüsüyle kaplanırken bölgede güzel görüntüler oluştu.