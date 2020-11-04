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KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 13:19 | Son Güncelleme:

Erciyes, beyaza büründü

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Erciyes, beyaza büründü
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TÜRKİYE’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’ne kar yağdı.

Erciyes Dağı'nın üst kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı, sabah saatlerinde 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde de etkili oldu. Kayak merkezi, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Kayak pistlerinin bulunduğu alanlar ve çevresi, kar örtüsüyle kaplanırken bölgede güzel görüntüler oluştu.

Erciyes, beyaza büründü

 

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