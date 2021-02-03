Erciş'te zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi

Son dönemde girdi maliyetlerindeki artış bahanesiyle fahiş zam yapan firmalara karşı hem devlet hem de vatandaş topyekun mücadeleye girişirken, Erciş Belediyesi de bu konuda denetimlere hız verdi. Erciş Belediyesi Zabıta ekipleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince, ilçede faaliyet gösteren iş yerlerinde, marketlerde ürünlerin fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.



Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde Gıda Mühendisi olarak görev yapan Ali Osman Gündüz, ilçede fahiş fiyatlara yönelik sıkı denetimler yaptıklarını belirterek, "Yapılan bu denetimlerin daha geçerliliği olabilmesi için de, faturalar ve alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki değerleri not alıp, Van İl Ticaret Müdürlüğü’ne gönderiyoruz. Ticaret Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda fahiş fiyat farkı belirlenen marketlere gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır" dedi.