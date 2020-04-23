Erciş'te sağlık çalışanlarından 23 Nisan klibi

Koronavirüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı Van’ın Erciş ilçesinde Şehit Rıdvan Çevik Erciş Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için klip hazırladı. Klipte 43 sağlık çalışanı, hastanenin farklı polikliniklerinde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.

Hastane Başhekimi Dr. Suat Altın, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı. Toplu alanlarda yapılmayacak kutlamalara nasıl bir katkı sunarız diye düşünürken, Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu şaheser İstiklal Marşı'mızın 10 kıtasını 43 sağlık çalışanı arkadaşımla okuyarak, bunu klip haline getirdik. Bu yıl evlerde kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar, ülkemize ve dünyaya sağlıklı bir hayat getirmesini dilerim" dedi.