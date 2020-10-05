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VAN (İHA)
Haber Giriş: 05.10.2020 - 10:51 | Son Güncelleme:

Erciş’te odunluk yangını

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Erciş’te odunluk yangını
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Van’ın Erciş ilçesinde odunlukta ve tandır evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Erciş ilçesine bağlı Yukarı Işıklı Mahallesinde ikamet eden Muhsin Denizcan’a ait odunluk ve tandır evinde meydana geldi. Yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Erciş Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. 2 itfaiye aracı, 1 kepçe ve 6 personel ile müdahale edilen yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucunda çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında odunluk ve tandır tamamen yandı.

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