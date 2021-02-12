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Gündem
Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2021 - 10:14 | Son Güncelleme:

Erciş’te karın ardından bahar havası; güneşi gören dışarı çıktı

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Erciş’te karın ardından bahar havası; güneşi gören dışarı çıktı
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VAN Erciş'te, yoğun kar yağışının ardından şubatta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle ilçe halkı, sokaklara akın etti.

Erciş’te karın ardından bahar havası; güneşi gören dışarı çıktı
Geçen ay yoğun kar yağışının etkili olduğu Erciş'te, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle ilçe halkı, güzel havayı değerlendirmek için dışarı çıktı. Kış ortasında bahar havasının yaşandığı ilçede oturanlar, merkeze 8 kilometre uzaklıktaki sahil yolunda güneş keyfi yaptı. Aileleriyle sahil yolunda yürüyüş yapan çocuklar da kaykayları ile kayıp çocuk parkında eğlendi.

Son günlerde bölgede havanın ısındığını belirten Zafer İzgi, "Normal şartlarda Erciş’te sıfırın altında 15-20 derece olması gerekiyor; ama şubat ayında burada bahar havasını yaşıyoruz. Erciş ilçesinde bugün 15 derece sıcaklık var. Herkes kendisini dışarı atmış. Biz de pandemi döneminde içeride çok sıkıldık ve kendimizi dışarı attık.  Ailece gezdik, dolaştık" diye konuştu.

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