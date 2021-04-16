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Gündem
Barış KUL / DHA
Haber Giriş: 16.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ercişli balıkçılardan Astronot Kate'e davet

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Ercişli balıkçılardan Astronot Kate'e davet

Van’ın Erciş ilçesinde bir grup balıkçı, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) düzenlediği Dünya Turnuvası isimli online yarışmada, Van Gölü fotoğrafının birinci gelmesi üzerine İngilizce ‘Come to Erciş #Kate Rubins’ yazılı pankart açarak fotoğrafı çeken ABD’li astronot Kate Rubins’i ilçeye davet etti.

Yaklaşık 20 yıldır Van Gölü’nde balıkçılık yapan Nedim Aslan, “ABD’li astronot Kate Rubins, Van Gölü’nün fotoğrafını çekerek ‘Dünya Turnuvası’ isimli online yarışmada 1’inci olmasını sağladı.

Ercişli balıkçılardan Astronot Katee davet

Biz de balıkçı arkadaşlarımla bir araya gelip, kendisini pankart açarak Van’a, Erciş’e davet ediyoruz” dedi.
Ercişli balıkçılardan Astronot Katee davet

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