Ercişli balıkçılardan Astronot Kate'e davet

Yaklaşık 20 yıldır Van Gölü’nde balıkçılık yapan Nedim Aslan, “ABD’li astronot Kate Rubins, Van Gölü’nün fotoğrafını çekerek ‘Dünya Turnuvası’ isimli online yarışmada 1’inci olmasını sağladı.



Biz de balıkçı arkadaşlarımla bir araya gelip, kendisini pankart açarak Van’a, Erciş’e davet ediyoruz” dedi.



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