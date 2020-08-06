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Haber Giriş: 06.08.2020 - 11:24,Son Güncelleme:

Ercan Kireçtepe kimdir? SAT Komando Komutanı Ercan Kireçtepe hakkında detaylar

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Ercan Kireçtepe kimdir? SAT Komando Komutanı Ercan Kireçtepe hakkında detaylar
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Ercan Kireçtepe, SAT Komando Komutanlığı görevine atandı. Adı Kardak çıkarması ile anılan Ercan Kireçtepe, Kardak krizinin olduğu gün adaya çıkıp Türk bayrağı dikmiş ve adını tarihe yazdırmıştı. Peki, Ercan Kireçtepe kimdir nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Çanakkale Gelibolu doğumlu olan Ercan Kireçtepe, atama kararları neticesinde SAT Komando Komutanlığı görevine getirildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Beykoz SAT Komando Komutanlığı görevine getirilen Ercan Kireçtepe, FETÖ kumpas davalarında hüküm giymişti. 

Daha sonra Sualtı Taarruz Komutanı ve Sualtı Taarruz Komutan yardımcılığı gibi pozisyonlarda görev almıştır. 

Bir yıl önce İskenderun Deniz Üs Komutanlığı görevinden Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığına atanan Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Beykoz SAT Komando Komutanlığı görevine atandı.

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