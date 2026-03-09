Ercan Havalimanı F-16’lara hazır

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı’nın önceki gün planları dahilinde olduğunu açıkladığı savaş uçaklarına yönelik hazırlıklar çok kısa sürede tamamlandı. Geçen yıl Lefkoşa Ercan Havalimanı’nda mayıs ayında düzenlenen teknoloji festivali TEKNOFEST’e de F-5’lerden oluşan Türk Yıldızları ekibi katılmış, uçaklar havalimanına inmişti. Benzer bir hazırlık hızlı tamamlandı, uçakların park edeceği alanlar belirlendi, personelin konaklayacağı ve üsleneceği ofisler hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 3 yıl önce açılışını yaptığı yeni Ercan, 2 pisti ve modern tesisleriyle Ada’nın en geniş kapasiteli havalimanı. Adını, 1974 hava şehidi Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’dan alıyor.

YUNAN F-16’LARI AB DONANMASI

Türkiye’nin KKTC’ye savaş uçağı konuşlandırma planlarını, geçen hafta bir İran Kamikaze dronunun güney Kıbrıs’taki İngiliz hava üssü Ağrodur’a isabet etmesi ve ardından Yunanistan’ın Rumların Baf kentindeki Andreas Papandreu hava üssüne 6 tane F-16 ve Limasol limanına da 2 firkateyn göndermesi hızlandırdı. Yunanistan’dan sonra AB ülkeleri Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya da Kıbrıs açıklarına savaş gemisi gönderme kararı aldı.

TÜRKİYE’NİN ASKERİ GÜCÜ

Türkiye’nin KKTC’de 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan bu yana kolordu seviyesinde kara gücü bulunuyor. 1974 sonrasında bir süre kullanılan, ancak daha sonra atıl kalan Gecitkale’deki askeri üs, günümüzde Türk SİHA ve İHA’larına ev sahipliği yapıyor. NATO standartlarında pisti bulunan Geçitkale’nin yenilenerek savaş uçaklarının sürekli konuşlanacağı üs haline getirilmesi de Türkiye’nin planları arasında yer alıyor.