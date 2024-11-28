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Erbil’in de ev hapsi kararı kalktı

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#Mehmet Ali Erbil#Ev Hapsi#Yasa Dışı Bahis
Erbil’in de ev hapsi kararı kalktı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 07:00

İstanbul'da, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin Mehmet Ali Erbil hakkında uygulanan "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis reklamında yer alarak insanları teşvik ettiği iddiasıyla şovmen Mehmet Ali Erbil ile şarkıcı Serdar Ortaç’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı. 11 Kasım 2024’te gözaltına alınan Erbil ile Ortaç hakkında ‘ev hapsi’ adli kontrolü kararı verilmişti. İtiraz üzerine İstanbul 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Ortaç hakkındaki ‘ev hapsi’ adli kontrol kararını kaldırmıştı.

İtiraz üzerine Erbil’in ‘ev hapsi’ adli kontrol tedbiri de kaldırıldı. Mahkeme, Erbil’e, her hafta pazartesi günü ‘imza atmak’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

 

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#Mehmet Ali Erbil#Ev Hapsi#Yasa Dışı Bahis

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