Erbil’in de ev hapsi kararı kalktı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis reklamında yer alarak insanları teşvik ettiği iddiasıyla şovmen Mehmet Ali Erbil ile şarkıcı Serdar Ortaç’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı. 11 Kasım 2024’te gözaltına alınan Erbil ile Ortaç hakkında ‘ev hapsi’ adli kontrolü kararı verilmişti. İtiraz üzerine İstanbul 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Ortaç hakkındaki ‘ev hapsi’ adli kontrol kararını kaldırmıştı.

İtiraz üzerine Erbil’in ‘ev hapsi’ adli kontrol tedbiri de kaldırıldı. Mahkeme, Erbil’e, her hafta pazartesi günü ‘imza atmak’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.