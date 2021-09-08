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Erbil’de CHP’lilerin Türkmen Bakan buluşması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile Erbil'de bir araya geldi.
Görüşme sonrası açıklama yapan Salıcı, "Türkmen kardeşlerimizin daha iyi koşullarda yaşamaları için gerekli görüş alışverişinde bulunuldu" dedi. Maruf ise, "Anavatanımızdan, gelen bu heyetlerin ziyaretleri Türkmenler için ve ilişkiler konusunda önemlidir” dedi.