Erbil’de CHP’lilerin Türkmen Bakan buluşması

Görüşme sonrası açıklama yapan Salıcı, "Türkmen kardeşlerimizin daha iyi koşullarda yaşamaları için gerekli görüş alışverişinde bulunuldu" dedi. Maruf ise, "Anavatanımızdan, gelen bu heyetlerin ziyaretleri Türkmenler için ve ilişkiler konusunda önemlidir” dedi.

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