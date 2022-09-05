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Erbaş’tan kızının katsayı örneği

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#Ali Erbaş#Sivas#Önder İmam Hatipliler Derneği
Erbaş’tan kızının katsayı örneği
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 07:00

Önder İmam Hatipliler Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği İmam Hatipliler Kurultayı’nın 19’uncusu Sivas’ta düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, imam hatiplerin yaşadığı mağduriyetleri kendi kızının yaşadıklarını örnek vererek anlattı.

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Sivas’ta düzenlenen İmam Hatipliler Kurultayı’nın kapanış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bu ideal neslin adı, bazen Asım’ın nesli, bazen Büyük Doğu nesli olmuştur. Ama her daim bir ahlak ve maneviyat nesli olmuştur” dedi. Kendisinin de 4 kardeşi ve 4 çocuğu ile birlikle İmam Hatipliler neslinin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu belirten Prof. Dr. Erbaş, İmam hatiplilerin ötekileştirme politikalarına, psikolojik baskılara maruz kalıp, haklarından mahrum bırakıldıklarını söyledi.

55 PUANI KIRILDI

Prof. Erbaş, 4 çocuğunun da imam hatip mezunu olduğun belirtip ikinci çocuğu olan kızının üniversite sınavlarında tam puana yakın bir başarı göstermesine rağmen katsayı yüzünden nasıl mağdur edildiğini şu sözlerle aktardı:

“İkinci çocuğum üniversiteye girdiğinde 55 puanı kırıldı. Ama o dert etmedi daha fazla çalıştı. Neredeyse tam puana yakın almasına rağmen bir özel üniversiteye ikinci olarak yerleştirildi. Birinci sınıfın sonunda üniversite birincisi oldu. Devlet üniversitesi, İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş için müracaat etti. Ben de o zaman dekandım, nasıl geçiş yapıldığını biliyorum. Yatay geçişe müracaat edenleri, geldikleri okuldan puan sıralarına göre alırız. Fakat o zamanlar üniversite sınav sonuç belgelerini istediler. Sırf girmesin diye. Giremedi. İkinci sınıfta tekrar üniversite birincisi oldu. ‘Kızım tekrar müracaat edelim’ dedim, istemedi. Ben onun haberi olmadan müracaat ettim. Mücadeleye devam ettik. Bu sefer sadece okul puanlarını sıraladılar, girdi. Bunları unutmayalım unutturmayalım.”

 

 

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#Ali Erbaş#Sivas#Önder İmam Hatipliler Derneği

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