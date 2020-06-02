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Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Erbaş’tan Domaniç ormanları uyarısı

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Erbaş’tan Domaniç ormanları uyarısı
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MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Domaniç orman ve yaylalarında bir firmaya bakır madeni adı altında altın arama ruhsatı verildiğini belirterek, “Bazen nereye ne izinler verdiğinize Google Earth’den bakmayın. Bu güzel yeşilliği, bu su havzasını Osmanlı’nın ilk kuruluşu dediğimiz bu bölgeleri kendiniz gelin ve görün” dedi.

Hürriyet’e konuşan Erbaş, şunları kaydetti:

‘BURAYI İKİNCİ ALPLER YAPACAĞIZ’

“‘Domaniç’i görmeden Alp Dağları ile ilgili bir yorumda bulunmayın’ deriz. Çünkü hem kuruluşumuzun timsali olan Domaniç, yaylaları ve dağları ile tanıtabilirsek dünya çapında bir turizm merkezi olacak. Biz bu güzelliği tanıtıp, burayı ikinci bir Alp Dağları yapalım derken, Murat Dağı’nda yaşadığımız burada da başımıza geldi. Tabii ki Türkiye’de madenciliği geliştireceğiz; ama bazen nereye ne izinler verdiğinize lütfen haritalardan ve Google Earth’den bakmayın. Burada maden olup olmadığı bile belli değil; ama şimdi alan firma mecbur ruhsatını kaybetmemek için bu güzelim arazide kazı çalışmalarına başlıyor.”

 

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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