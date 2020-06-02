Erbaş’tan Domaniç ormanları uyarısı

Hürriyet’e konuşan Erbaş, şunları kaydetti:

‘BURAYI İKİNCİ ALPLER YAPACAĞIZ’

“‘Domaniç’i görmeden Alp Dağları ile ilgili bir yorumda bulunmayın’ deriz. Çünkü hem kuruluşumuzun timsali olan Domaniç, yaylaları ve dağları ile tanıtabilirsek dünya çapında bir turizm merkezi olacak. Biz bu güzelliği tanıtıp, burayı ikinci bir Alp Dağları yapalım derken, Murat Dağı’nda yaşadığımız burada da başımıza geldi. Tabii ki Türkiye’de madenciliği geliştireceğiz; ama bazen nereye ne izinler verdiğinize lütfen haritalardan ve Google Earth’den bakmayın. Burada maden olup olmadığı bile belli değil; ama şimdi alan firma mecbur ruhsatını kaybetmemek için bu güzelim arazide kazı çalışmalarına başlıyor.”