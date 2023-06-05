Erbaş: Diyanet Akademisi, din hizmetlerimizi daha güçlü kılacak

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Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen 'Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri Eğitimi 1'inci Dönem Açılış Programı'na katıldı. Açılışta Erbaş'ın yanı sıra, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen, İbrahim Hilmi Karslı ve Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan ve aday din görevlileri yer aldı. Burada konuşan Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı'nın, özellikle din hizmetleri ve yaygın din eğitimi sahasında Diyanet İşleri Başkanlığı'na nitelikli personel yetiştirmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

'MESLEK ÖNCESİ EĞİTİM ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ'

Akademinin kurulmasıyla başkanlığın personel eğitimlerinin tek çatı altında toplandığını kaydeden Erbaş, "Vaiz, Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım kadrolarına atanabilmek için vaizlere yönelik en az 2 yıl, diğer unvanlar için de mezuniyet durumlarına göre 8 aydan 2 yıla kadar meslek öncesi eğitim zorunluluğu getirilmiştir. Diyanet Akademisinin en önemli kazanımı meslek öncesi eğitime geçmiş olmamızdır. Tüm hocalarımız, görevlilerimiz bugüne kadar göreve önce memur olarak atanıyordu, ondan sonra eksikliklerini süreç içerisinde giderebildiğimiz kadarıyla gidermeye çalışıyorduk. Ancak şimdi eksiklikleri tamamlandıktan sonra memur olarak atanma dönemi başlamıştır. İşte böylece Diyanet Akademisi, din hizmetlerimizi daha güçlü kılacaktır" dedi.

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Erbaş ayrıca, aday din görevlilerinin, eğitimlerinin sonunda başarılı olmaları halinde görevlerine başlayabileceğini ifade etti.