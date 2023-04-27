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Erbakan: Türkiye’yi 7’li maşa ittifakına teslim etmemek adına Cumhur İttifakı’ndayız

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#Yeniden Refah Partisi#Secim2023#Fatih Erbakan
Erbakan: Türkiye’yi 7’li maşa ittifakına teslim etmemek adına Cumhur İttifakı’ndayız
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 11:22

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Cumhur İttifakı’nın karşısında 7’li maşa dediğimiz blok karşımızda duruyor. Bu blokun başını çeken CHP zihniyeti ne kadar makyaj yaparsa yapsın ne kadar maske takarsa taksın ne kadar kıyafetini değiştirirse değiştirsin genetik özelliklerinden kurtulamıyor. Türkiye’sinde bin sene İslam’a bayraktarlık yapmış ecdadın torunlarının ülkesinde, Türkiye’yi teslim etmemek adına Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'nda yerimizi aldık” dedi.

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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı Açılış Töreni'nde konuştu. Fatih Erbakan, Ankara-Sivas arasını iki saate düşüren proje ile ilgili başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Erbakan, "İnşallah kısa zamanda buradan Erzincan'a, Erzurum'a, Erzincan üzerinden Trabzon'a ve Yozgat Yerköy'den Kayseri'ye ulaşması da sağlanacak.

Bunun da çalışmaları yürütülüyor. Yeniden Refah Partisi'nin 14 Mayıs'taki seçimlere Cumhur İttifakı'nın içerisinde girme kararı stratejik bir karardır. Cumhur İttifakı’nın karşısında 7’li maşa dediğimiz blok karşımızda duruyor. Bu blokun başını çeken CHP zihniyeti ne kadar makyaj yaparsa yapsın ne kadar maske takarsa taksın ne kadar kıyafetini değiştirirse değiştirsin genetik özelliklerinden kurtulamıyor. CHP’nin temsilcileri, ‘4-6 yaş arası Kur’an öğretmek çağdışılıktır, Taliban zihniyetidir’ diyor.

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‘Biz iktidar olursak okul öncesi Kur’an öğretimine müsaade etmeyiz’ diyor. CHP, 70 seneden beri genetik özelliklerinden kurtulamıyor. Bir CHP’li bir vekil adayı da çıkmış ezanın hoparlörden okunmasını yasaklamaktan bahsediyor. 2023’ün Türkiye’sinde bin sene İslam’a bayraktarlık yapmış ecdadın torunlarının ülkesinde, şu söylenen sözler karşısında böyle bir zihniyete, Türkiye’yi teslim etmemek adına Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'nda yerimizi aldık” ifadelerini kullandı.

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#Yeniden Refah Partisi#Secim2023#Fatih Erbakan

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