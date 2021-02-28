Erbakan Hoca’ya 10’uncu yıl vefası

Saadet Partisi’nin Necmettin Erbakan’ın ölümünün 10. yılı dolayısıyla düzenlediği “Erbakan Haftası 2021 Anma ve Anlama Programı” iktidar ve muhalefet partilerini buluşturdu. Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan katıldı.

Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk törene birlikte giriş yaptı. Kılıçdaroğlu ve Asiltürk bir süre sohbet de etti. Törenin ev sahibi Temel Karamollaoğlu konuşmasında, Necmettin Erbakan’ın ‘Yaşanabilir Türkiye’ idealinin üstünde durdu. Kılıçdaroğlu ise Erbakan’ın bir cumhuriyet çocuğu olduğunu belirtirken “Biz dostlarımızla birlikte yaşanabilir bir Türkiye’yi kuracağımıza inanıyoruz” dedi.

DEĞERLİ MİRAS BIRAKTI

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Erbakan’ın siyasette değerli bir miras bıraktığını söyledi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, “Mazlumdan yana duranlar, devlet gücü ellerine geçtiğinde zulmeden olmamalıdır” dedi. Ahmet Davutoğlu, 28 Şubat günlerini hatırlatarak Erbakan’ın ‘savunan adam’ kimliğini hatırlattı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise Erbakan’ın siyasetin üstünde bir değer olduğunu ifade etti.

ERDOĞAN’DAN MESAJ: SİYASİ TARİHE DAMGASINI VURDU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da etkinliğe gönderdiği telgrafta Erbakan’ın gerek Milli Görüş hareketinin kurucusu, gerekse 54’üncü hükümetin başbakanı olarak Türk siyasi tarihine damgasını vurduğunu kaydetti. Erdoğan özetle şunları söyledi: “Hocamız, maruz kaldığı onca hukuksuzluğa rağmen mücadelesini demokratik zeminde yürüterek ülkemizde sivil siyasetin güçlenmesine katkı sağlamıştı. 18 yıldır sürdürdüğümüz hizmet yolculuğumuzda, özellikle savunma sanayii alanında hayata geçirdiğimiz tarihi projelerde, hocamızın gayretlerinden daima ilham aldık. 86 senelik mahzunluğun ardından Ayasofya’yı yeniden ibadete açarak Sultan Fatih’in vasiyetini yerine getirme yanında Erbakan Hocamızın en büyük hayalini de gerçeğe dönüştürdük.”