Erbakan, Akşener’i ziyaret etti

İYİ Parti Genel Merkezi’ndeki görüşme öncesinde basın mensuplarına poz veren iki lider, daha sonra makam odasına geçti. Akşener’e nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirten Erbakan, “Yeniden Refah Partisi’nin kurulduğu günden bugüne, yapmış olduğumuz çalışmalar, teşkilatlanma çalışması ve almış olduğu mesafe ile ilgili kendisine bilgi verdik. Bu kapsamda bir ziyaret oldu. Önümüzdeki hafta yine bazı siyasi partiler ile genel merkezimizde görüşmeler gerçekleştireceğiz. Elbette ki, bütün siyasi partiler ile diyalog halinde olmayı isteriz” dedi.

BEN DE NE GENÇMİŞİM...

Erbakan, Bakanlar Kurulu’nda, babası 54’üncü başbakan Necmettin Erbakan ile Akşener’in tokalaştığı ana ait fotoğrafı hediye etti. Akşener, “Ben de ne gençmişim. Bunu evime götüreceğim” dedi.

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