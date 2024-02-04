Erbakan: AK Parti’yle ittifak yok

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Erbakan, özetle şunları söyledi: “14 Mayıs seçimlerinde ittifak yaptık. Mutabakat metnimizi ortaya koyduk. Hiçbir talep ve beklenti içerisinde olmadık. Ancak aradan geçen 8-9 ay sonrasında üzülerek ifade ediyoruz ki, 14 Mayıs seçimleri için ortaya koyduğumuz mutabakat metni ile ilgili herhangi bir olumlu gelişme olmamıştır.

TEŞKİLAT İSTEMİYOR

Bütün bunlara rağmen bizler YRP olarak bu seçimlerde bir ittifak yapılması halinde İstanbul’un CHP zihniyetinden geri alınmasına vesile olunabilir mi düşüncesine kapıldık. Ancak müzakere sürecinde karşımıza 5 sebep çıktı. Milletimiz bu seçimlerde YRP’nin ittifak yapmasını istemiyor. İkinci sebep, teşkilatımızın yüzde 95’i istemiyor. Üçüncü konu, parti olarak biz 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi bir beka sorunu olarak bakmıyoruz. Dördüncü sebep, 14 Mayıs seçimlerindeki karşı blok bu seçimlere bir ittifak halinde girmiyor. Beşinci husus, partimiz ile AK Parti yetkilileri arasında geçen görüşmelerde AK Parti heyetinin partimize, bizlere adil ve dengeli bir teklifle gelmediğini gördük. Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarımızı 10 Şubat’ta ilan edeceğiz.”