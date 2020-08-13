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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 13.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Erbakan ailesinin acı günü

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Erbakan ailesinin acı günü
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Eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın kardeşi Kemalettin Erbakan (92) önceki gün İstanbul Beykoz’daki evinde vefat etti. Kemalettin Erbakan için bugün saat 14.00’de Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başsağlığı mesajında, “Kendisine Cenabı Haktan rahmet, yakınlarına sabırlar ve başsağlığı dilerim” dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da mesajında, “Cenabı Haktan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mevla mekanını cennet eylesin” diye yazdı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun” mesajını yayınladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Allah’tan rahmet; Erbakan ailesine baş sağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun” diye üzüntülerini bildirirken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Vefatı bizi derinden üzmüştür. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, acılı ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum” mesajını paylaştı. Amcası için taziye mesajı yayınlayan Fatih Erbakan da “Başımız sağ olsun” dedi.

Kemalettin Erbakan, ağabeyi Necmettin Erbakan’ın yanına defnedilecek.

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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