Erbakan ailesinin acı günü

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başsağlığı mesajında, “Kendisine Cenabı Haktan rahmet, yakınlarına sabırlar ve başsağlığı dilerim” dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da mesajında, “Cenabı Haktan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mevla mekanını cennet eylesin” diye yazdı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun” mesajını yayınladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Allah’tan rahmet; Erbakan ailesine baş sağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun” diye üzüntülerini bildirirken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Vefatı bizi derinden üzmüştür. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, acılı ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum” mesajını paylaştı. Amcası için taziye mesajı yayınlayan Fatih Erbakan da “Başımız sağ olsun” dedi.

Kemalettin Erbakan, ağabeyi Necmettin Erbakan’ın yanına defnedilecek.