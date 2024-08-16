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Erbaa’da feci kaza... Otobüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

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#Tokat#Erbaa#Trafik Kazası
Erbaa’da feci kaza... Otobüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2si ağır 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 01:39

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Erbaa ilçesi Hacıpazar Kavşağı'nda meydana geldi.

İddiaya göre Erzincan’dan İstanbul yönüne seyir halinde olan, Aykut Cantürk’ün kullandığı 34 ABS 199 plakalı Başak Turizm otobüsü, Kızılçubuk’tan ana yola çıkan Cemalettin Ege idaresindeki 60 KS 125 plakalı Chevrolet marka otomobile çarptı.

Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Cemalettin Ege olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Duran da yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erbaa’da feci kaza... Otobüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2si ağır 3 yaralı

Araçta bulunan diğer yolcular Armağan Duran, Nazmina Duran ve Fadime Duran da kazada yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı otobüste bulunan araç içi kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Erbaa’da feci kaza... Otobüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2si ağır 3 yaralı

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#Tokat#Erbaa#Trafik Kazası

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