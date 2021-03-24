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Gündem
İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)
Haber Giriş: 24.03.2021 - 12:13 | Son Güncelleme:

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, koronavirüse yakalandı

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Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, koronavirüse yakalandı

TOKAT’ın Erbaa İlçe Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl’ün koronavirüs testi pozitif çıktı.

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Tokat’ta, Erbaa İlçe Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ün koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde tedavisi devam eden Başkan Karagöl sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek "Saygıdeğer hemşerilerim, yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Sağlık durumum iyi. Tedavim evde devam edecek. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. En kısa sürede hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

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