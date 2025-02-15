Er bulmakta zorlanan Rumlar kadın asker arıyor

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Kıbrıs Rum Yönetimi’nde hükümetin önceki gün kabul ettiği bir yasa tasarısı medyanın birinci gündem maddesi oldu. Tasarıya göre kadın adaylar, sözleşmeli er statüsüyle askere alınacak. Rum ordusunda halihazırda belirli sınıflarda kadın subaylar görev yapıyor ancak er bulunmuyor. Rum Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hristos Pieris, orduda görev yapan kadınların farklı odalarda olmak üzere erkeklerle aynı kamplarda kalacağını ve nöbet tutmak gibi gece görevleri de yapacaklarını açıkladı. Rum sözcü kadınların görev yaptığı kamplarda ayrı hijyen alanları bulunduğunu kaydetti ve biyolojik farklılıklara her daim saygı gösterileceğini söyledi.

ÖĞRENCİLERE PROMOSYON

İlk başvurular sonbahar aylarında kabul edilecek. İlk etapta, yaşları 20 ile 30 arasında olan genç kadınlar seçilecek. 10 yıl boyunca sözleşmeli er statüsünde görev yapan kadınlar talep etmeleri halinde asteğmen rütbesiyle muvazzaf subaylığı da geçebilecek. Kadın öğrencilere yönelik, üniversite ücretlerinin yarısının devlet tarafından karşılanması promosyonu da bulunuyor.

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KADINLAR SOĞUK BAKIYOR

Rum medyasının röportajlarında görüşleri sorulan genç kadınlar ise, askerliğe soğuk bakıyor, ‘neden olmasın’ diyen sayısı az. İsimlerini vermek istemeyen bazı Rum kadınlar, Kıbrıs sorunu nedeniyle askerliğe talebin düşük olacağını savundu. Kadın örgütleri federasyonu (POGO) da orduda altyapının kadınların askerlik yapmasına uygun olmadığını savundu.

ERKEKLER KAÇMANIN YOLUNU ARIYOR

Kıbrıs Rum ordusu uzun süredir yeterli sayıda asker bulmakta zorluk çekiyordu. 18 ay zorunlu askerlik olan Rum yönetiminde erkekler liseden sonra yoklamaya katılmak zorunda ve üniversite de tecil nedeni değil. Ekonomik durumu iyi olan ve askerlik yapmak istemeyen gençler İngiltere başta olmak üzere yurtdışına gidiyor.