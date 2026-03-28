‘Epstein’ sorusuna yanıt: İncirlik’le ilgili ihbar veya şikâyet yok

Haberin Devamı

Taş, “Özellikle bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında; geçmiş yıllarda Adana’dan kaçırılan bazı çocukların İncirlik Üssü üzerinden ABD’ye gönderildiğine ilişkin iddialar yeniden gündeme gelmiştir” diyerek bilgi istedi.

GİRİŞLER BİYOMETRİK DOĞRULAMA İLE

Bakan Güler, önergedeki iddialara ilişkin şu yanıtları verdi: “Tüm askeri hava üsleri 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Birinci Derece Askeri Yasak Bölge statüsündedir. Bu tesislere giriş ve çıkışlar yalnızca yetkilendirilmiş personel ve özel izinli araçlar tarafından biyometrik doğrulama ve sıkı kimlik kontrolü eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı (İncirlik Hava Üssü), mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ait olan bir Türk Hava Kuvvetleri tesisidir. İncirlik’e yurtdışından gelen veya Üs üzerinden yurtdışına çıkan her türlü malzemeye Ticaret Bakanlığı’na bağlı İncirlik Gümrük Müdürlüğü tarafından, Üs içerisine yurtdışından gelen ya da Üs üzerinden yurtdışına giden şahıslara İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı’na bağlı Pasaport Polisi tarafından ilgili mevzuatları uyarınca işlem yapılmaktadır. Önergedeki iddialar kapsamında ihbar, şikâyet veya resmi bildirim bulunmamaktadır.”