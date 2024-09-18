Epstein davasında yeni gelişme! Temyiz talebi reddedildi

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New York'taki 2. Bölge Temyiz Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Temyiz Mahkemesinin, Maxwell'in (62) alt mahkemenin mahkumiyet kararına yaptığı itirazı reddettiği belirtildi.

Açıklamada, Maxwell'in, erkek arkadaşı olan seks ticareti finansörü Epstein'in fuhuş suçlarına ortaklık ettiği gerekçesiyle mahkumiyetinin onaylandığı, verilen cezanın da "usul açısından makul" olduğu bildirildi.

Böylece mahkeme, Maxwell'in 1994-2004 yılları arasında Epstein'e genç kızları bulma rolü nedeniyle aldığı 20 yıl hapis cezası mahkumiyetinin devamına karar vermiş oldu.

Maxwell'in avukatı Arthur Aidala, mahkemenin kararından "çok büyük hayal kırıklığına uğradıklarını" belirterek, aynı mahkemede başka seçenekler üzerinden itirazlarını yenileyeceklerini açıkladı.

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Maxwell, Haziran 2022'de New York'taki federal mahkeme tarafından 1994 ile 2004 yılları arasında Epstein'in cinsel istismar suçlarını kolaylaştırmaktan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.​​​​​​​