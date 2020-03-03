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Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2020 - 10:51,Son Güncelleme:/

Epilepsi hastası motosikletle su birikintisine düşüp öldü

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Epilepsi hastası motosikletle su birikintisine düşüp öldü
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IĞDIR'da epilepsi hastası Mehmet Bilben (30), motosikletiyle seyir halindeyken geçirdiği nöbet sırasında su birikintisine düştü. Bilben, yaşamını yitirirken, ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

Olay, dün akşam Konaklı Mahallesi'nde yaşandı. İnşaat işçisi olan, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Bilben, 76 DG 212 plakalı motosikletiyle evine doğru yola çıktı. Ancak Emniyet Müdürlüğü karşısındaki yola geldiğinde epilepsi nöbeti geçirdi. Motosikletinin kontrolünü kaybedip, su birikintisine düştü. Bilben, yaşamını yitirdi. Vatandaşların ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemenin ardından Mehmet Bilben’in cansız bedeni, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerine gelen yakınları ise gözyaşı döktü. Bilben'in ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belirleneceği belirtildi.

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