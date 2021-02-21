MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Epilepsi hastası kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
GeriGündem Epilepsi hastası kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Yasin DALKILIÇ - DHA
Haber Giriş: 21.02.2021 - 01:04 | Son Güncelleme:

Epilepsi hastası kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Epilepsi hastası kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Kayseri’de epilepsi hastası Sevim D. (51), 14 katlı apartmanın 10’uncu katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

İddiaya göre epilepsi hastası olan Sevim D., 14 katlı apartmanın 10’uncu katındaki evinin balkonundan düştü. Beton zemine düşen Sevim D., olay yerinde hayatını kaybetti. Sevim D.’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardında otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi