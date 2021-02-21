Epilepsi hastası kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti

İddiaya göre epilepsi hastası olan Sevim D., 14 katlı apartmanın 10’uncu katındaki evinin balkonundan düştü. Beton zemine düşen Sevim D., olay yerinde hayatını kaybetti. Sevim D.’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardında otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.