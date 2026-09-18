'Hastalığım var' diye yalvardı, dinletemedi! İstanbul'da epilepsi hastası çocuğa akran zulmü: Çayırlık alanda kabusu yaşattılar

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Arnavutköy'de, epilepsi hastası 12 yaşındaki çocuk, iddiaya göre okul çıkışında yaşıtı 3 çocuk tarafından zorla çayırlık alana götürülerek dakikalarca darbedildi. Saldırıya uğrayan çocuk, hastalığı olduğunu söyleyerek kendisini bırakmaları için yalvardığı ve yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Oğlunun yüzünde ve vücudunda oluşan darp izlerini gören anne şikâyetçi olurken, üç saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Arnavutköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5'inci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki A.H., okul çıkışında iddiaya göre yaşıtı olan C.K. (12), M.M. (15) M.A.T. (14), isimli 3 çocukla karşılaştı. Çocuklardan biri arkadaşının yerini bilip bilmediğini sordu. A.H.'nin yerini tarif etmesinin ardından 3 şahıs, "Bizim yerimizi neden söyledin?" diyerek çocuğa tepki göstererek onu çayırlık alana zorla götürdü. Burada A.H., 3 kişi tarafından dakikalarca darbedildi. Darp sonucunda A.H.'nin yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar oluştu.

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EPİLEPSİ HASTASI OLDUĞUNU SÖYLEYEREK BIRAKMALARI İÇİN YALVARDI

Saldırı sırasında epilepsi hastası olan A.H.'nin kendisini darbeden çocuklara hastalığı olduğunu söyleyerek bırakmaları için yalvardığı belirtildi. Yaşanan şiddet anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çocuğun zorbalığa maruz kaldığı anlar yer aldı. Çevrede bulunan bir kişinin müdahalesiyle olay sona erdi. Anne F.H.'nin anlatımına göre çevredeki bir kadın da çocuklara, "Polisi arayacağım, çocuğu bırakın" diye bağırdı. Bunun üzerine A.H. serbest bırakıldı. Anne, oğlunu yaklaşık yarım saat boyunca aradığını, çocuğunu bulduktan sonra yaşananları öğrendiğini söyledi. A.H. hastaneye götürülürken aile darp raporu aldı ve ardından polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

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"BİR YARIM SAAT ÇOCUĞU ARADIM"

Yaşananları anlatan anne F.H., "Benim oğlanı okul çıkışında çocuklar tutmuş. Okulun arkasına götürmüşler. ‘Bizim yerimizi niye söylemişsin?' gibi şeyler demişler. Çocuğu tutup sürükleyerek okulun arkasına götürmüşler. Bir yarım saat çocuğu aradım. Sonra bir bayan çıkmış, ‘Ben polisi arayacağım, çocuğu bırakın' diye bağırmış. Bu şekilde çocuğu bırakmışlar" dedi.

"ANNE BENİ ÖLDÜRECEKLER, BENİ BIÇAKLAYACAKLAR DİYOR"

Oğlunun uzun yıllardır epilepsi hastası olduğunu belirten F.H., saldırının ardından yaşadığı korkuyu anlatırken, "Benim çocuğum epilepsi hastası. 8-9 senedir bununla uğraşıyorum. İki üç gündür ben yatamıyorum. Benim çocuğum geceleri korkuyor. ‘Anne beni öldürecekler, anne beni bıçaklayacaklar' diyor. Ağlıyor, ‘Ben okula gitmeyeceğim' diyor. Bugün benim çocuğum, yarın bir başkasının çocuğu. Başka çocukların başına gelmesin" ifadelerini kullandı.

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"HARÇLIĞINI ALDIKLARINI YENİ ÖĞRENDİM"

Oğlunun daha önce de aynı kişiler tarafından zorbalığa maruz kaldığını yeni öğrendiğini öne süren anne, "Daha önce marketlerde gidip harçlığını almışlar. Ben okula harçlık veriyorum, harçlığını elinden alıyorlarmış. ‘Markete gidip çalmazsan, bize getirmezsen seni öldürürüz' diye tehdit etmişler. Bana söylemiyormuş çünkü tehdit edildiği için çocuk da konuşamıyor. Ben bu olayları son iki üç gündür öğreniyorum" diye konuştu.

"SONUNA KADAR ŞİKÂYETÇİYİM"

Saldırı görüntülerini izledikten sonra büyük üzüntü yaşadığını anlatan F.H., "Çok kötüyüm, kendimi ifade edemiyorum. İki gündür yemek yiyemiyorum. Hastaneye gittik, darp raporu aldık. Sonuna kadar şikâyetçiyim. Nereye kadar giderse gitsin peşini bırakmayacağım. Başka anneler yaşamasın, başka çocukların başına gelmesin" dedi.

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Olayla ilgili ailenin şikâyeti üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada M.M., C.K., ve M.A.T. isimli yaşı küçük şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan çocukların emniyetteki işlemlerinin ardından yarın "Kasten Yaralama’’, ‘’Tehdit’’, ‘’Hakaret’’ ve ‘’Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali" suçlarından adliyeye sevk edilecek.