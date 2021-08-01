EOKA nedir, açılımı ne demek? EOKA hakkında bilgiler

Açılımı Ethniki Organosis Kipriaoü Agönos olan EOKA, Kıbrıs Milli Mücadele Örgütü'dür. İngiltere'nin Kıbrıs'taki yönetiminin sona ermesi ve adanın Yunanistan'a bağlanması için uğraşan Rum silahlı örgütü EOKA, 1963 yılında adada yaşan Türklere karşı saldırılar düzenledi. Saldırı, tarihe “Kanlı Noel” adıyla geçecek kadar vahşiydi. Yüzlerce Türk bir gecede katledildi. Binlerce kişi de göçmen durumuna düşürüldü.



Ayvasıl bölgelerinde Türklere karşı düzenlenen saldılar sonrasında yapılan kazılarda 14 günlük bebek ve yaşlı insanlarında bulunduğu 21 kişinin cesedi bulundu. Ayrıca cesetlerin bazılarının da canlı olarak çukura atıldığı belirlendi. 14 Ocak 1964 tarihinde Birleşmiş Milletler Barış Gücü bu çukurları açtı.



Lefkoşa'nın kumsal kesiminde de 11 kişi öldürüldü. Öldürülenler arasında Türk Kuvvetleri Alayı'nda görevli olan Dr. Bnb Nihat İlhan’ın eşi ve üç çocuğu da vardı. Ayrıca evde Nihat İlhan’ın ailesi dışında başka yaşlılar da vardı. Daha sonra baskının düzenlendiği ev "Barbarlık Müzesi" olarak ziyarete açıldı.

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