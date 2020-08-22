Enver Gökçe kimdir nereli? Enver Gökçe şiirleri ve eserleri
Enver Gökçe, Türk Edebiyatı için önemli eserler ile katkı sağladı. Türk şiirinde 1940 kuşağı ya da 'Acılı Kuşak' olarak anılan toplumcu şairlerin önde gelen temsilcileri arasında yer aldı. Peki, Enver Gökçe kimdir nereli? İşte, Enver Gökçe'nin eserleri ve şiirleri hakkında detaylı bilgiler
Enver Gökçe, 1920’de Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Çit Köyü'nde doğdu. 8 yaşında ailesiyle birlikte Ankara'ya geldi. Ankara Gazi Lisesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu.
Çeşitli nedenlerle hapis yattı, sürgün edildi. İlk şiiri 1943'te "Ülkü" dergisinde yayınlandı. Daha sonra Ülkü, Yurt ve
Dünya, Ant, Gün, Söz, Yağmur ve Toprak, Yeryüzü gibi dergilerde imzalı imzasız şiirleri, yazıları çıktı. Ortak dili zenginleştiren yerel sözcüklerle örülmüş eserleriyle özgün bir şiire ulaştı. Türk şiirinde 1940 kuşağı ya da "Acılı Kuşak" olarak anılan toplumcu şairlerin önde gelen temsilcileri arasında yer aldı. Bazı şiirleri bestelendi. Mustafa Gökçe, Aydın Tataroğlu adlarıyla çeviriler yaptı. Pablo Neruda’dan da şiirler çevirdi.
ESERLERİ:
Düz Yazı: Çit Köyü, Sanat ve Sanatçı Üzerine, Âşık Veysel'e Dair
Şiir: Yaşamı Bütün Şiirleri (1981)
Biyografi: Kemâlettin Kamu, Ömer Bedrettin Uşaklı
Diğer Kitapları: Dost Dost İlle Kavga, Panzerler Üstümüze Kalkar, Eğin Türküleri
MERİ KEKLİĞİM
Bir
Elde
Çatal
Bir
Elde
Dehre
Dalar
Dikenlerin
Kengerlerin
Peşinde
Kaderimmiş
Söğerim
Oy
Meri
Kekliğim
Yeter
Çektiğim
Dut
Kurusu
Süpürge
Tohumu
Yediğimiz
Ve
Bir
Godik
Arpa
İçin
Sivas
Kapılarından
Geri
Çevrildiğimiz
Günleri
Defledik
Meri Kekliğim
Yeter
Çektiğim
Yol
Parası
Veremedim
Diye
Şu
Dağları
Bana
Açtırdılar
Şu
Yolları
Bana
Hacizlere
Gitti
Suna
Gibi
Keçim
İneğim
Meri
Kekliğim
Kore
Dağlarında
Tabakam
Kaldı
Mapus
Damlarında
Özgürlüğüm
Hey
Meri
Kekliğim
Yeter
Çektiğin.
Enver GÖKÇE
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