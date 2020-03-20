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DHA
Haber Giriş: 20.03.2020 - 14:31,Son Güncelleme:/

Enver Aysever hakkında soruşturma

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Enver Aysever hakkında soruşturma
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Gazeteci Enver Aysever hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Aysever, Twitter hesabından 19 Mart'ta karikatür paylaştı. Paylaşıma, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Enver Aysever hakkında “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

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