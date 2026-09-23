Enver Altaylı’ya Kozinoğlu tutuklaması

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Ergenekon soruşturmasında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 2011’de hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin yeniden soruşturma başlatılmış, fethi kabir yapılarak mezarından tıbbi örnekler alınmıştı. Soruşturmada dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan’ın da arasında bulunduğu 7 kişi ise tutuklanmıştı.

İFADEDE TEHDİDE SORUŞTURMA

Kurtlar Vadisi-Pusu dizisinde ‘Kazım Kaşifoğlu’ karakterinin dizideki ölümü ile Kozinoğlu’nun cezaevinde ölümünde benzerlikler olduğu gerekçesiyle dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi başvurulmuştu. Dizide ‘Kazım Kaşifoğlu’ karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak ile ‘Ömer Baba’ karakterini canlandıran oyuncu Emin Olcay, ‘bilgi sahibi’ olarak ifadeye çağrılmıştı. Eski MİT görevlisi Enver Altaylı’nın da ‘şüpheli’ sıfatı ile ifadesinin alınmasına karar verildi. ‘FETÖ -PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak’ ve ‘siyasi ve askeri casusluk’ suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezası alan Altaylı, dün tutuklu bulunduğu Ankara’daki cezaevinden Silivri Adliyesi’ne götürüldü. Altaylı ‘kasten öldürmeye azmettirme’ suçlamasıyla tutuklandı. Avukatı Dilara Yılmaz, sorgusunda Altaylı’nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’e gönderdiği öne sürülen mektupların da sorulduğunu belirterek, “Müvekkilim mektupla ilgili açıklama yaptığında savcı kesti” iddiasında bulundu. Altaylı hakkında ayrıca ifadesini alan Başsavcı vekiline “Kendine dikkat et daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız” dediği gerekçesiyle kamu görevlisine karşı tehditten resen soruşturma başlatıldı.

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‘KURTLAR VADİSİ’NİN ‘ÖMER BABASI’NA BİLGİSİ SORULDU

‘Kurtlar Vadisi-Pusu’ isimli dizide ‘Ömer Baba’ rolüyle tanınan 80 yaşındaki Emin Olcay da ‘bilgi sahibi’ olarak ifade vermek üzere dün Silivri Adliyesi’ne gitti. Emin Olcay, savcıya yaklaşık 2 saat ifade verdi. İfadesinin ardından adliyeden ayrılan Olcay, “Gördüklerimi bildiklerimi anlattım. Ülkemizin kaybettiği yiğitler var. Bu yiğitlerin neden vefat ettiklerini anlamamız için sayın savcılarımıza çok iş düşüyor” dedi.



