Entübede mucize

Eskişehir’de 7 aylık hamile olan 29 yaşındaki Zeliha Hısım, nisan ayında koronavirüse yakalandı. Hemen Şehir Hastanesi’ne yatırılan genç kadın, semptomların artması üzerine yoğun bakıma, buradan da solunum desteği verilen entübe servisine alındı. Doktorlar, entübeyken, ölüm riski taşıdığı gerekçesiyle erken doğum kararı aldı. Sezaryenle doğum yapan Hısım, 900 gram ağırlığında prematüre kız bebeğini dünyaya getirdi. Bebeğe yapılan COVID-19 testi ise negatif çıktı.

ANNE-KIZIN YAŞAM SAVAŞI

Zeliha Hısım, doğum sonrası yeniden entübe servisine alınırken, kısa sürede iyileşerek taburcu edildi. Bebek ise hastanenin yenidoğan servisindeki kuvözde tedaviye alındı. Karantina sürecini evinde tamamlayan Zeliha Hısım, Ayşe adını verdikleri kızını doğumdan 15 gün sonra ilk kez yenidoğan servisindeki kuvözde gördü. Serviste üzerine koruyucu kıyafet giydirilen Hısım, “Annem, çiçeğim, yavrum. Atlattın annem çok şükür. Sen de hayattasın, ben de” diye gözyaşı döktü. Ellerini dezenfekte edip, eldiven takan Hısım’ın, bebeğine ilk kez dokunduğu anları izleyen hekim ve hemşirelerin gözleri doldu.

‘900 GRAMLIK KAHRAMAN’

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, 900 gram dünyaya gelen Ayşe bebeğin çok güçlü bir kahraman olduğunu söyledi: “Bebeğimiz solunum cihazından tamamen çıktı, serbest oksijen alıyor. Gidişat olumlu yönde. Maalesef çok iyi koşullarda doğmadı. Güçlü bir çocuk yani kahraman, diyebiliriz ona. Prematüre çocuklarımız, bizim hayatımızın birer kahramanları.”

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