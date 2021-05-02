Entübe ne demek? İşte, Entübe hastanın kimlere denildiği ile ilgili detaylı bilgi

Entübe etmek, entübe hasta terimleri ne yazık ki son bir yıldır en çok duyduğumuz kelimeler arasında yer alıyor. Dolayısıyla entübe hasta tabiri, vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan biri haline geldi. İşte, konuyla ilgili detaylar...

Entübe nedir?

Entübe, solunum sıkıntısı çeken, kendi kendine yeterli nefes alamayan hastalarda solunum yoluna ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi demek. Entübe etmek aynı zamanda ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması anlamına da geliyor.



Ayrıca pek çok ameliyatta, ameliyatı yapabilmek için hastayı uyutmak ve kaslarını gevşetici ilaçlar vermek gerekir. Bu ilaçlar hastanın kendi kendine nefes almasına engel olduğundan ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için de entübe edilmesi gerekir.



Kısacası çoğunlukla solunum yetmezliğindeki hastaları solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma işlemine entübasyon denir.

Entübe hasta kimlere denir?

Acil servise başvuran her hastada öncelikle gereken hava yolu açıklığı ve sürekliliği sağlanır. Hastalar hava yolunu tehdit eden olası durumlar için muayene edilir. Olası semptomlar ve hava yolunu etkileyen travmalar değerlendirilir. Ancak hava yolu koruma girişimi sırasında servikal stabilitenin sağlanması önemlidir. İlk uygulama soluk borusundaki yabancı cisimlerin temizlenmesi, başa, boyna ve çeneye uygun pozisyonun verilmesidir. Başın ekstansiyonu ve boynun fleksiyonu ile "koklama pozisyonu" denilen pozisyon verilerek ya da özellikle servikal yaralanma kuşkusu olan hastalarda çenenin öne ve yukarı doğru kaldırılması ile hava yolu açıklığı sağlanabilir.



Ancak bu işlemler sırasında servikal bölgenin, takılı bir boyunluk ya da dışardan bir kişinin yardımı ile sabitlenmesi gerekir. Entübasyon kararı klinik bulgularla verilir. Hastayı entübe etmeden önce uzmanlar tarafından hava yolunu korumayı zorlaştıran her durum en ince ayrıntısına kadar gözden geçirilir.



Bu işlem sırasında hastanın rahatsız olmaması, refleks olarak öksürmemesi için uyuşturucu ilaç verilir. Ancak hastalığının nedenine göre uyuşturucu (uyutucu) ilaç devamlı verilebilir veya kesilebilir. Hasta uyanık iken çevresi ile işaret ya da yazışarak iletişim kurabilir.

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