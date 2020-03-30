Entegre Ne Demek? Entegre Nedir? Entegre Tdk Kelime Anlamı

Fransızca kökenli bir kelime olarak Türkçede yer alan entegre kelimesi, özellikle yazılı kaynaklarda sıkça karşılaşılan bir sözcüktür. Ayrıca amaca uygun olarak günlük yaşam içerisindeki cümlelerde de kullanılabiliyor.

Entegre Ne Demek?

Entegre kelimesi Türkçede ‘bütünleşmiş’ anlamına gelmektedir. Özellikle farklı sektörler için sanayileşme konusunda entegre sistemler olarak anlatmak mümkün. Herhangi bir durumun ya da olgunun da birbiriyle uyumlu hale gelmesi olarak da söylenebilir.

Entegre Nedir?

Hem madde açısından hem de düşünce noktasında entegre kelimesi kullanılabilmektedir. Örneğin sanayideki makinelerin bütün haline getirilmesi; bazı düşüncelerin ortak noktada buluşmalara gibi noktalar üzerinden değerlendirmek mümkün. Verilecek örnekler içerisinde ‘entegre etmek’ ya da ‘entegre olmak’ gibi anlam üzerinden kullanılabilir.

Entegre TDK Kelime Anlamı

Günlük yaşamda sıkça kullanılan entegre kelimesi Türk Dil Kurumu açısından ‘bütünleşmiş’ anlamı taşımaktadır. Diğer bir anlamı ile uyumlu şeklinde tabir edilebilir. Farklı durumların ya da olgu ve düşünceleri birbirleri ile iç içe geçmesi olarak dile getirilmektedir. Günümüzde sözlü ya da yazılı olarak pek çok farklı alanda sıklıkla karşılaşılan kelimelerden biridir. Bu anlamı üzerinden amaca uygun olarak kullanabilirsiniz.