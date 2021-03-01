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Deniz BAŞLI/ ARDAHAN (DHA)
Haber Giriş: 01.03.2021 - 10:33 | Son Güncelleme:

Enstrüman çalarak dağdan aşağı kaydılar

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Enstrüman çalarak dağdan aşağı kaydılar
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Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi’nde kayak yapan Cansel Tanrıverdi (45) ve Kürşat Bozkır (31) akordiyon ve nagara çalarak, dağın zirvesinden indiler.

Ardahan’a 20 kilometre uzaklıktaki Yalnızçam Kayak Merkezi zirvesinden çaldıkları enstrümanlar ve söyledikleri şarkılarla iniş yapan Halk Oyunları Antrenörü Cansel Tanrıverdi ve Elektrik Teknikeri Kürşat Bozkır, çevredekilerinin ilgi odağı oldu. Amaçlarının Yalnızçam Kayak Merkezi’ni tanıtmak olduğunu söyleyen Tanrıverdi, “Böyle bir doğada, bol oksijenli bir manzarada müzik eşliğinde kayak yaptık. Yayla yolu pistinden sazlı-sözlü iniş çok güzel ve eğlenceli oldu. Orman manzarası eşliğinde güzel ve farklı tanıtım olduğunu düşünüyoruz. Herkesi bu eşsiz güzellikteki Yalnızçam Kayak Merkezi’ne bekliyoruz" dedi.

Enstrüman çalarak dağdan aşağı kaydılar

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