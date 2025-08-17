Ensesine bıçak sapladı

Haberin Devamı

Bir süre sonra yanlarından Rabia isminde üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen bir genç kız geçti. Genç kız hakkında konuştukları sırada Mir Hüseyin D. ile S.Y. arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sonrası taraflar ayrıldı. Olaydan 5 dakika sonra elinde bıçakla olay yerine gelen S.Y., Mir Hüseyin D.’yi kovalamaya başladı.

Sokakta bulunan işyerine giren Mir Hüseyin D., arkasından gelen S.Y. tarafından ensesinden bıçaklandı. Saldırgan S.Y. olay yerinden hızla kaçtı.

5 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Mir Hüseyin D., ensesindeki bıçakla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Bıçak ameliyatla çıkarılırken Mir Hüseyin D.’nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Polis ekipleri, S.Y.’yi bir caddede yakaladı. S.Y.’nin 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. S.Y., ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.