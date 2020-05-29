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Haber Giriş: 29.05.2020 - 15:16,Son Güncelleme:

Ensar isminin anlamı nedir? Ensar ne demek

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Ensar isminin anlamı nedir? Ensar ne demek
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Ensar son yıllarda sıklıkla özellikle erkek çocukları için kullanılan isimlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kelime kökeni olarak önemli kelimelerden biri olan Ensar kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenerek kelime hakkında detayları sizler için derledik.

Ensar Arapça kökenli kelimelerden bir tanesi olarak literatürde yer almaktadır. ‘Yardım edenler, yardımcılar’ anlamına gelen Ensar İslam Dininin tarihsel gelişiminde çok önemli bir kelimedir. Uzun yıllardır. İslam dininin etkisi ile birlikte özellikle erkek çocuklarına isim olarak da verilen Ensar kelimesi çok sık olarak kullanılan bir isimdir. Ensar; İslam için önemli olan hicret olayından sonra Medine'de bulunan Müslümanlar Mekke'den gelen Müslüman kardeşlerini evlerini alarak onlara her türlü yardımda bulunmuşlardır. Bu sebeple Ensar kelimesi İslam Dini için önemli bir kelimedir.

 Ensar İsminin Anlamı

 Ensar ismi kelime anlamı ‘yardım eden, yardımcılar anlamına gelirken sıfat olarak kullanımında ‘herkesi seven, herkese yardım eden’ olarak bilinmektedir. Bu sebeple ‘Ensar’ kelimesi olumlu anlamıyla özellikle erkek çocukları için isim olarak kullanılmaktadır.

 Ensar kelimesi köken olarak Arapça bir kökene aittir. İslam dininin hicret olayından sonra ortaya çıkan Ensar kelimesi Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara Medineli Müslümanlar tarafından yardım edilmesi anlamına gelmektedir. Medine'de bulunan her Müslüman evine Mekke'den gelen bir Müslüman kardeşini alarak yardım etmiştir. Böylece Ensar kelimesi yardım eden anlamında literatürde yerini almıştır.

 

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