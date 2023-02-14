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Enkazların hesabını verecekler

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Müteahhit#Soruşturma
Enkazların hesabını verecekler
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 07:00

Depremde çöken binalarla ilgili soruşturmalar çok yönlü sürerken haklarında şikâyet olan müteahhitler ve diğer sorumlular tek tek yakalanıyor.

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DÖNEREK YIKILAN BİNA İÇİN GÖZALTI

Çifte depremin ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Şehit Kamil ilçesindeki Batıkent Mahallesi’nde yıkılan ve 11 kişinin hayatını kaybettiği Emre Apartmanı’nın şantiye şefi Nazmi Tosun hakkında yakalama kararı çıkardı. Gözaltına alınan ve ‘Taksirle ölüme sebebiyet verme’ ve ‘İmar Kanunu’na muhalefet’ suçlamasıyla sorgulanacak olan Nazmi Tosun, sağlık kontrolünün ardından Gaziantep’e gönderildi.

KOLON MU KESİLDİ

Emre Apartmanı’nın zemin katında bulunan banka tarafından kolonunun kesildiği, bu nedenle bankanın mahkemelik olduğu iddia edilmişti. 22 daire bulunan Emre Apartmanı’nın yıkılmasına rağmen aynı şekilde yapılan ikizinin ayakta kaldığı belirtilmişti. Binanın ‘dönerek’ diye tabir edilen şekilde yıkıldığı, yıkılış şeklinin de kolon kesilme iddiasını güçlendirdiği öne sürülmüştü.

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Enkazların hesabını verecekler


TUTUKLAMALAR

Emniyet güçleri Gaziantep’te yıkılan 25 binaya ilişkin 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5’i tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adana’nın Çukurova ilçesinde 70 kişiye mezar olan Hasan Alpargün Apartmanı’nın müteahhidi Hasan Alpargün tutuklandı. Alpargün, “Mukadderat” diyerek “Diğer binalarımda hasar yok” savunması yaptı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan binalarla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Adıyaman’da yıkılan binanın müteahhidi olan Yavuz ve Sevilay Karakuş, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında tutuklandı.

Hatay Antakya’da depremde yıkılan Erdoğan Apartmanı müteahhidi şüpheli Mustafa Erdoğan Keçecioğlu Ankara’da bir otelde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Enkazların hesabını verecekler

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HATAY’DA BİNASI YIKILDI ANTALYA’DA LÜKS OTELE YERLEŞTİ

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan (49), Antalya'nın Manavgat ilçesinde depremzede olarak kaldığı 5 yıldızlı otelde yakalandı.Kule Apartmanı’nın enkazı altında kalanların yakınları, inşaat firmasının sahibi Ömer Cihan'dan şikâyetçi oldu. Ömer Cihan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ailesiyle Manavgat'a gelerek, Titreyengöl turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde depremzede olarak kaldığı belirlenen Ömer Cihan, jandarma ekipleri tarafından önceki gün gözaltına alındı. Manavgat Merkez Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Ömer Cihan, dün sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)

 

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