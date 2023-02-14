Enkazların hesabını verecekler

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DÖNEREK YIKILAN BİNA İÇİN GÖZALTI
Çifte depremin ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Şehit Kamil ilçesindeki Batıkent Mahallesi’nde yıkılan ve 11 kişinin hayatını kaybettiği Emre Apartmanı’nın şantiye şefi Nazmi Tosun hakkında yakalama kararı çıkardı. Gözaltına alınan ve ‘Taksirle ölüme sebebiyet verme’ ve ‘İmar Kanunu’na muhalefet’ suçlamasıyla sorgulanacak olan Nazmi Tosun, sağlık kontrolünün ardından Gaziantep’e gönderildi.
KOLON MU KESİLDİ
Emre Apartmanı’nın zemin katında bulunan banka tarafından kolonunun kesildiği, bu nedenle bankanın mahkemelik olduğu iddia edilmişti. 22 daire bulunan Emre Apartmanı’nın yıkılmasına rağmen aynı şekilde yapılan ikizinin ayakta kaldığı belirtilmişti. Binanın ‘dönerek’ diye tabir edilen şekilde yıkıldığı, yıkılış şeklinin de kolon kesilme iddiasını güçlendirdiği öne sürülmüştü.
HATAY’DA BİNASI YIKILDI ANTALYA’DA LÜKS OTELE YERLEŞTİ
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan (49), Antalya'nın Manavgat ilçesinde depremzede olarak kaldığı 5 yıldızlı otelde yakalandı.Kule Apartmanı’nın enkazı altında kalanların yakınları, inşaat firmasının sahibi Ömer Cihan'dan şikâyetçi oldu. Ömer Cihan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ailesiyle Manavgat'a gelerek, Titreyengöl turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde depremzede olarak kaldığı belirlenen Ömer Cihan, jandarma ekipleri tarafından önceki gün gözaltına alındı. Manavgat Merkez Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Ömer Cihan, dün sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)