Enkazlarda umut arayışı

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Hatay’da her sokak, cadde, mahallede depremde yıkılan ve enkaza dönüşen binalar var. Antakya başta olmak üzere birçok bölge adeta haritada silinmiş durumda. Sağlam hiçbir yapının kalmadığı noktalarda enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının ardından enkazda kimsenin kalmadığı belirlenen molozlar kaldırılıyor. Hatay’da yıkılan binaların yanı sıra çok sayıda yan yatan, büyük hasar gören bina da bulunuyor. Sürekli artçı depremlerin yaşandığı kentte, bu binalar büyük risk taşıyor. Özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki bu binalar riski daha da artırıyor.

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Fevzi KIZILKOYUN-Rıza ÖZEL Hatay'dan bildiriyor...



SPOR SALONLARI YATAKHANE OLDU



Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, oluşan moloz yığınları, toz-toprak içinde depremzedeler de yaşama tutunmaya çalışıyor. Birçok depremzede günlerdir sokakta, enkaz başında, parklarda yaktıkları ateş başlarında geçiriyor. Kentte Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi de kapılarını depremzedelere açtı. Depremzedelere yapılan birçok yardımın koordine edilmesinin merkezi konumuna gelen üniversite kampusundaki, spor salonları da depremzedelere yatakhane oldu. Yüzlerce depremzede spor salonunda, parkelerde serdikleri battaniyeler üzerinde uyuyor. Oluşan moloz yığınları, toz toprak içinde depremzedeler de yaşama tutunmaya çalışıyor. Şehirde birçok noktada çadırkentler kurulmaya başlanırken, depremzedeler de çadırkentlere yerleştirilmeye başlandı. Çadırkentler içinde çocuklar için de oyun alanları oluşturuldu.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ndeki spor salonu kapılarını depremzedelere açtı. Depremzedeler salonun parkelerine serdikleri battaniyeler ve matlar üzerinde bir arada uyuyor.



MEHMETÇİK YEMEK ÇIKARIYOR



Hatay’da bulunan başta 8. Komando Tugayı olmak üzere birçok kışlada Mehmetçik depremzedelere yemek çıkarıyor. Yemekler ise yine Mehmetçik tarafından depremzedelere dağıtılıyor. Yağma, hırsızlık ve soygun gibi güvenlik olaylarının önüne geçilmesi için de JÖH, PÖH ve komando ekipleri de sahada görev yapıyor. Kentte devriye görevi yapan ekipler, yol kontrollerini de artırarak şüpheli gördükleri araç ve şahısları durdurup arama yapıyor.

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İçerisinde canlı yaşam ümidi kalmayan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Dron ile çekilen fotoğraflarda yan yatan evler, facianın boyutlarını ve yaşanan depremde yıkıma yol açan ihmalleri ortaya koyuyor. Temeli yetersiz yıkılan binaların ön yüzlerindeki balkonlar gökyüzüne bakıyor.

ÇADIRLARIN İKİ YANI DA MOLOZ

Hatay’da bir yanda enkazlarda arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken çadırlarda da depremzedeler hayata tutunmaya çalışıyor. Millet Bahçesi içerisindeki kum havuzları ve oyun alanlarında kurulan çadırların yeni sakinleri çocuklar da parktaki oyuncaklarda eğleniyor. Çadır kent etrafında ise yardımseverler depremzedelere yiyecek, kıyafet ve erzak dağıtıyor.

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Tüm spor merkezlerinin bulunduğu geniş alanlarda olduğu gibi Yeni Hatay Stadyumu yanında da kurulan çadırkent düzenli yapısı ile dikkat çekiyor. Askerin koruma çemberine aldığı alanda çadırlarda yardımlar koordineli şekilde depremzedelere ulaşıyor.